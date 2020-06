Blitz antidroga della Polizia, squadra mobile di Como. Nelle ultime ore, infatti, gli uomini della squadra mobile hanno denunciato A.M., 50 anni di Como, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. I poliziotti percorrevano una via poco fuori dal centro cittadinoquando sono stati attirati da uno strano odore di marijuana provenire da un edificio residenziale.

Gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare nella casa che emanava quell’odore ma subito si rendevano conto dello strano comportamento del proprietario il quale, fornendo scuse frettolose, tentava di nascondere dei contenitori di plastica, nonostante i poliziotti stessero davanti a lui. E così i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Como decidevano immediatamente di procedere alla perquisizione di tutta la casa, rinvenendo subito in quei barattoli circa 90 grammi di marijuana essiccata, divisa in dosi, pronta al confezionamento per lo spaccio.

Nel corso della perquisizione, poi, gli agenti venivano incuriositi da uno strano armadio di tela all’interno di una stanza adibita a palestra, nelle vicinanze di diversi prodotti di giardinaggio insolitamente accanto agli attrezzi sportivi. E così, aprendo l’armadio di tela si trovavano di fronte a una vera e propria serra indoor per la coltivazione della marijuana, cinque piantine in tutto, con luci al neon e perfino un impianto per l’aereazione. Tutto sequestrato, l’uomo denunciato per coltivazione di droga