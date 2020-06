Sette giorni dopo resta la ringhiera rotta ed un new-yersey davanti a protezione. Qualche mazzo di fiori, ormai appassito dal sole e dalla pioggia degli ultimi giorni. La disgrazia di via per Cernobbio a Como vista con gli occhi dei nostri lettori in questa presa diretta sul luogo del tragico schianto. Ecco qui le loro preghiere per la ragazza di 24 anni morta nel lago – finita fuori strada con l’auto dell’amico e rimasta boccata all’interno dell’abitacolo – e le loro riflessioni. Un affettuoso saluto anche alla famiglia di Tatiana Ortelli da parte di tutti noi. Tatiana è stata sepolta al cimitero di Moltrasio una settimana fa.

