Hanno sfidato il caldo con una coperta pesante in spalla, simbolo dei tanti senzatetto di tutto il mondo e non solo quelli di Como, per chiedere diritti e attenzione di chi un tetto non ce l’ha in città. Diverse decine di partecipanti alla manifestazione nel pomeriggio in piazza Cavour a Como In terra sono stati disegnati col gesso dei cerchi, per far sì che venissero rispettate, tra i partecipanti, le distanze di sicurezza. I manifestanti – organizzata da Como Accoglie – si sono radunati in piazza lasciando poi le loro coperte per terra. La nostra presa diretta di questo pomeriggio

E proprio oggi, in diretta a CiaoComo, è stato l’assessore alla sicurezza di Como a spiegare a che punto è la trattativa per realizzare il nuovo dormitorio in via Cadorna. Quasi tutto a posto, l’indicazione sembra essere questa. La linea diretta di oggi