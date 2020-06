Davide Van De Sfoss canta il rugby in “Grazie ragazzi”

Musica e sport, Davide Van De Sfroos non ha mai nascosto la sua passione per diverse discipline sportive e, quando si è presentata l’occasione, ha cantato di remi e vogatori (Singul de punta con le parole di Vito Trobetta), pallone e calciatori (Arbitro per la trasmissione radio Caterplillar), motoscafi e piloti (Il costruttore di motoscafi dedicata a Tullio Abbate), ultimo il rugby con la canzone Grazie Ragazzi, ballata dedicata a questo sport che chiude il documentario “R.U.G.B.Y.” del regista Filippo Grilli in collaborazione con il Seregno Rugby lanciato lo scorso 5 giugno sul canale YouTube ufficiale di GPG Film, la casa produttrice dell’opera.

Ai più attenti appassionati del rugby la canzone di Davide Van de Sfroos non suonerà nuova: la dedicò al rugby già qualche anno fa in un concerto al Rugby Sound di Parabiago, e una versione “domestica” del brano, registrata dal cantautore, girava già da qualche tempo sui social. “Ballata dello spettatore stupito che guarda la partita di rugby. Dedicata ad un ragazzo che conosco che ha giocato un tempo di partita con il naso rotto e a tutti coloro che hanno questa passione” ha scritto Davide. In molti sanno che è anche la sua passione da quando il figlio maggiore è entrato nel Delebio Rugby.

Nel videoclip del brano, immagini e momenti estratti dal docufilm si alternano al cantautore lariano accompagnato dal solo suono della sua chitarra. “Sono stato invitato a partecipare a un documentario – spiega Davide Van De Sfroos – che partendo dalla realtà della squadra del Seregno Rugby intraprende un viaggio interessante e sincero nel mondo di questo sport che per tanti nasconde ancora parecchi misteri. È stato un piacere cantare nel film il mio brano “Grazie Ragazzi” che da spettatore stupito, seguendo le partite del Delebio Rugby, avevo scritto qualche anno fa“.

“Grazie ragazzi” è stata per tanto tempo una dei tanti frammenti del mondo De Sfroos che Davide sparpaglia tra internet e i concerti senza che poi trovino un posto ufficiale nella sua discografia. Da qualche giorno, però, la canzone è uscita dalla clandestinità (de sfroos), e da inedito nato così, per omaggio alla palla ovale, ha raggiunto la meta con il documentario di Filippo Grilli e chissà, potrebbe anche far parte del nuovo album di Van de Sfroos in uscita ad ottobre e il video girato durante le sessions di registrazione sono piuttosto eloquenti in questo senso.

Ma questo si vedrà con l’uscita dell’album, intanto godiamoci quest’altra bella fotografia di sport cantata da davide che, ancora una volta, descrive con la sua poetica per immagini la discesa in campo di questi atleti come fanti della prima guerra